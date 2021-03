Covid-19, accordo Coni - Governo per vaccinazione tramite medici dello sport

Il Coni è pronto a stipulare un accordo con il governo, proposto al Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, per eseguire le vaccinazioni anche attraverso i medici dello sport nei loro ambulatori. Tra le strutture offerte, ci sarebbe anche l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport a Roma e altri centri più piccoli. È quanto si apprende in merito in vista del Piano logistico per la campagna di massa per la somministrazione dei vaccini. Nelle scorse settimane scorse il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli aveva messo a disposizione del Commissario per l'Emergenze lo Stadio Olimpico e gli asset della società.

