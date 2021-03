Lazio - Torino, il legale granata torna a parlare: "La sentenza è inoppugnabile"

Nonostante la decisione del Giudice Sportivo, arrivata nella giornata di ieri con un comunicato sul sito della Lega di Serie A, Lazio - Torino continua a essere al centro delle polemiche, ed è destinata a far scattare una vera battaglia legale. Non è un caso, dunque, che i legali delle due squadre siano intervenuti pubblicamente sulla vicenda. E dopo le parole dell'avvocato Gentile, sono arrivate quelle di Eduardo Chiacchio. Il legale dei granata, intervenuto a Radio Punto Nuovo, è tornato a parlare: "Se la Lazio vuole impugnare questa decisione, può legittimamente esercitare il suo giudizio. A mio avviso siamo davanti ad una sentenza con motivazioni inoppugnabili che rendono giustizia ad una situazione di fatto che si era creata. Per cui ritengo che il margine di impugnazione, anche se tutti possono esercitare il diritto d'appello, non sia affatto semplice. Immagino che ci sarà ancora tanto da lavorare, ma sono già preparato sotto questo profilo. Esiste un documento rilasciato dall'ASL che consiste in un atto prescrittivo a cui la squadra Torino dovevo ottemperare. Ognuno può vederla secondo le sue ragioni, ma su questo documento credo ci sia poco da discutere".

