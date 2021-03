Incredibile in Brasile: il direttore di gara fa la pipì in campo - VIDEO

Incredibile quanto accaduto nella serata di ieri poco prima del fischio d'inizio del match tra Goiás e Boavista valido per la prima fase della Copa do Brasil. Il direttore di gara, Dénis da Silva Ribeiro, è stato pizzicato dalle telecamere mentre faceva pipì proprio al centro del campo di gioco. L'arbitro è rimasto letteralmente impassibile proprio per cercare di non dare nell'occhio, cosa che ovviamente è risultata impossibile. Il video è iniziato a circolare sul web scatenando l'ilarità degli utenti che non hanno perso tempo condividendolo a loro volta.

Quem nunca deu um mijão em campo? Segue o jogo! pic.twitter.com/aXd5rpTVXb

— Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 12, 2021 ">QUI PER IL VIDEO

