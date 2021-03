Lazio in Zona Rossa: ecco la soluzione di Zingaretti

La Regione Lazio scivola in zona rossa. Un balzo doppio all’indietro, ma non sarà un salto mortale. Ne è convintissimo il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “Saranno importanti i comportamenti responsabili, da lunedì anche la Regione Lazio sarà chiamata giustamente a rispettare le regole della zona rossa. Sarà quindi ancora dura”. Il Governatore della Regione però ha la soluzione: “Come ne usciremo?...

Leggi la risposta CLICCANDO QUI

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.