Covid-19 / Le nuove norme in vigore a partire dal 7 gennaio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove norme e limitazioni per il Covid-19 che entreranno in vigore a partire dal 7 gennaio. Istituita una nuova zona oltre a quelle rosse, gialle e arancioni, ovvero la zona bianca, mentre slitta il rientro a scuola fissato inizialmente per il 7 gennaio.

LE NUOVE NORME - Il 7 e l'8 gennaio l'Italia sarà interamente zona gialla, con bar, ristoranti e negozi aperti fino alle 18:00 e spostamenti consentiti anche fuori Regione. Per quanto riguarda il ritorno a scuola, Veneto, Friuli e Marche hanno deciso di rimandare tutto a dopo il 31 gennaio, mentre Toscana e Sicilia erano pronte al rientro in classe a partire dal 7 ma tutto è slittato all'11. Nel weekend del 9 e del 10 gennaio tutta l'Italia diventa zona arancione, con spostamenti vietati tra comuni e Regioni e bar e ristoranti che lavoreranno solo da asporto. Dall'11 al 14 gennaio torna la differenziazione delle Regioni in diversi colori ma anche qui sarebbero limitati i ritrovi e gli incontri tra familiari oltre agli spostamenti tra Regioni nelle zone gialle. Il 15 gennaio verrebbe introdotta la nuova zona, quella bianca, in cui è consentita la riapertura di ogni attività fermo restando l'obbligo dell'uso della mascherina e del distanziamento sociale.