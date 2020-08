Covid-19, Oms: "Meno di due anni per sconfiggere la pandemia"

"Meno di due anni per sconfiggere la pandemia“. E' questo il messaggio di Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità. Purtroppo i casi nel mondo continuano ad aumentare e il rischio di una nuova emergenza sanitaria è sempre più concreto. "Oggi il virus si muove più velocemente perché sono aumentare le connessioni, ma allo stesso tempo abbiamo più tecnologia e conoscenze per fermarlo”, ha aggiunto nel corso del briefing a Ginevra sul coronavirus, ricordando come la precedente pandemia da spagnola durò proprio due anni.

Dura presa di posizione anche contro chi commette reati di corruzione nell'approviggionamento di guanti e mascherine. "Equivale all'omicidio", ha aggiunto Ghebreyesus, proseguendo poi: "Se gli operatori sanitari si trovano a lavorare senza l’equipaggiamento di protezione personale, rischiano la loro vita e mettono a rischio anche la vita delle persone che assistono".