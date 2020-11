Covid, il Governo prepara il nuovo Dpcm: le misure per ristoranti, negozi e coprifuoco

Manca poco meo di un mese a Natale e il Governo sta decidendo in questi giorni quali nuove misure adottare proprio per il periodo delle feste. Non ci sarà di fatto nessuna apertura, anzi, per non correre rischi alcune regole saranno più stringenti. Come riporta l'Adnkronos infatti le proposte sul tavolo sono molteplici: dal divieto di spostamento tra regioni, eccetto casi di residenza, al coprifuoco che rimarrà dalle 22:00 alle 6:00. Bar e ristoranti dovranno continuare a chiudere alle 18:00 e saranno chiusi anche a Natale e Santo Stefano. Negozi aperti invece fino alle 21:00 e quarantena obbligatoria per chi torna dall'estero. Queste le ipotesi che verranno valutate e su cui si continuerà a dibattere nei prossimi giorni.

