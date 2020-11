Coppa Italia, l'avventura della Lazio parte dall'Olimpico. Ai quarti possibile big match

Oltre alla Champions League e alla Serie A, la Lazio dovrà onorare anche l'impegno in Coppa Italia. Il percorso dei biancocelesti nel torneo nazionale partirà dagli ottavi di finale, essendo una delle teste di serie. Nei giorni scorsi la squadra di Inzaghi ha scoperto che sarà il Parma la squadra da affrontare il 13 o il 20 gennaio 2021. Oggi la Lega ha sorteggiato i campi per gli ottavi e i quarti: la prima squadra della Capitale giocherà in casa contro il Parma. Diverso il discorso per i quarti: se i biancocelesti dovessero passare il turno, affronterebbero in gara secca il 27 gennaio 2021 la vincente tra Atalanta e Cagliari. Nel caso in cui si dovessero qualificare i bergamaschi, la Lazio giocherebbe fuori casa, mentre giocherebbe all'Olimpico qualora dovessero passare i sardi.