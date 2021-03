Covid - Lazio verso l'arancione: ecco come cambiano i colori delle regioni

Lazio verso l'arancione, Valle D'Aosta in rosso. Questi dovrebbero essere i maggiori cambiamenti che si verificheranno a partire da martedì 30 marzo per quanto riguarda i colori delle regioni in Italia. Come ogni venerdì si attende infatti il nuovo monitoraggio dell'Iss in base al quale poi il Ministro della Salute Speranza firmerà la nuova ordinanza.

Nel caso in cui ci fosse la conferma del passaggio del Lazio dal rosso all'arancione ci sarebbe la riapertura delle scuole (asili, elementari, medie) oltre che quella di barbieri, parrucchieri ed estetiste e dei negozi non di prima necessità. Continuerebbero invece a rimanere chiusi bar, ristoranti e pasticcerie che la sola possibilità dell'asporto o del domicilio.

