Lazio, le condizioni di Fares non preoccupano: probabile rientro con lo Spezia

Mentre la Nazionale di Mancini ha tre impegni in sei giorni validi per la qualificazione ai Mondiali 2022, la Lazio di Simone Inzaghi riprende gli allenamenti a Formello in vista del match di sabato 3 aprile contro lo Spezia. Il tecnico ha dovuto fare a meno dei nazionali e dei due infortunati Luiz Felipe e Fares. Concesso riposo anche a Caicedo, Luis Alberto ed Escalante. L'esterno algerino ex Spal sta facendo ancora i conti con la distorsione al ginocchio sinistro rimediata in Champions contro il Bayern Monaco ma le sue condizioni non preoccupano. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, all'inizio della prossima settimana, Fares dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo e ci sarà nella gara dell'Olimpico contro lo Spezia.