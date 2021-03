Covid, un positivo nello Shakhtar Donetsk: non ci sarà contro la Roma

A poche ore dal calcio d'inizio di Shakhtar Donetsk - Roma, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il club ucraino ha comunicato la positività al Covid del suo difensore centrale Viktor Kornienko che, dunque, non sarà disponibile contro i giallorossi. Questa la nota ufficiale della società: "Alla vigilia del match con la Roma, la squadra ha superato i test obbligatori per COVID-19. Positivo il risultato del test del difensore Viktor Kornienko. Gli altri giocatori dello Shakhtar sono negativi”.