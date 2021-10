"Crazy for football - Matti per il Calcio", martedì la presentazione del film al Festival del Cinema

Ieri è iniziata a Roma la Festa del Cinema tanti i film che verranno presentati e tra questi anche “Crazy for Football – Matti per il Calcio”. La proiezione del film sarà, in anteprima, martedì 19 alle 21:30 all’Auditorium. Il film è stato realizzato in con il patrocinato della FIGC e il supporto della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. L’ispirazione per la realizzazione del film nasce dall’esperienza dello psichiatra Santo Rullo, ideatore anche della Nazionale italiana di calcio a 5 formata da persone con problemi di salute mentale e dell'omonimo documentario di Volfango De Biasi. Il tema del film riguarda l’integrazione sociale, la storia narra l’operato di un medico interpretato da Sergio Castellitto che attraverso il calcio cerca di far integrare nella società i suoi pazienti che saranno protagonisti di un sogno. Nel cast insieme a Castellitto anche Max Tortora, Antonia Truppo, Lele Vannoli, Angela Fontana, Massimo Ghini e Cecilia Dazzi.

