Cremonese - Lazio, c'è voglia di rivalsa: la carica di Luis Alberto - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è voglia di riscatto e di risollevare il morale in casa Lazio. I biancocelesti vogliono mettersi definitivamente alle spalle quanto successo in Danimarca contro il Midtjylland. Quella cinquina dovrà rimanere solo un brutto ricordo, un episodio isolato. Oggi con la Cremonese le aquile avranno l’opportunità di recuperare e avvicinarsi alla sosta con uno spirito migliore. Luis Alberto non vede l’ora di voltare pagina e scendere in campo, lo testimonia la sua ultima story su Instagram. Ha fatto partire il countdown, è concentrato sulla gara.

