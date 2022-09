Cremonese - Lazio, esodo biancoceleste: esaurito il settore ospiti, il dato

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'importanza dei tifosi è stata spesso sottolineata dai giocatori della Lazio, i quali li hanno definiti un'arma in più per raggiungere la vittoria finale. In casa il supporto della tifoseria biancoceleste si è dimostrato decisivo e costante, ma in trasferta non è da meno. A dimostrazione di questo è il fatto che, a pochi giorni dalla partenza della vendita, è sold-out il settore ospiti per la partita tra Cremonese e Lazio. Saranno 2.450 i tifosi che raggiungeranno il comune lombardo per dar manforte alla propria squadra e spingerla alla vittoria contro i grigiorossi di Alvini. In una partita ostica, con due squadre a cerca di punti, Sarri e i suoi ragazzi possono contare sull'aiuto del loro popolo.