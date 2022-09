Cronaca di Roma | Shock a Via Palestro. violenza sessuale su una 26enne

Shock a Roma. Siamo in Via Palestro, non lontani da Termini. Mancava poco al termine del turno di lavoro e una ragazza, italiana, di 26 anni, è stata aggredita, toccata, palpeggiata. L'uomo è arrivato da dietro, per la ragazza non c'è stato neanche il tempo di capire cosa stava accadendo. L'uomo, un 34enne somalo, non ha lasciato la presa quando la 26enne ha cercato di divincolarsi in tutti i modi, anzi ha continuato a toccarla. A quel punto la donna ha cercato di attirare l'attenzione urlando. Alcune persone l'hanno udita e sul posto poco dopo sono arrivati gli agenti della Polizia che hanno arrestato il 34enne dopo una breve fuga a piedi. Identificato, dovrà rispondere di violenza sessuale.