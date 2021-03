Crotone, Golemic torna alla gara con la Lazio: "C'è rammarico, potevamo far di più"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Crotone, Vladimir Golemic è tornato a parlare della sfida persa contro la Lazio lo scorso venerdì: "Siamo rammaricati anche noi per la gara contro la Lazio perché potevamo portare punti a casa che per noi sono fondamentali, bisogna credere fino alla fine e aumentare l’attenzione fino all’ultimo fischio perché solo così possiamo evitare questi errori. Dopo sette sconfitte finalmente è arrivata la vittoria contro il Torino che ci ha portato energia e fiducia in noi stessi, fino alla fine possiamo farcela".

Covid / In Brasile il campionato paulista si ferma, ma la Federazione non ci sta

L’agente di Hysaj: “Andrà via da Napoli. È come litigare con la fidanzata...”

TORNA ALLA HOMEPAGE