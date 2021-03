L’agente di Hysaj: “Andrà via da Napoli. È come litigare con la fidanzata...”

Le strade del Napoli e di Elseid Hysaj si separeranno a fine stagione. Lo ha ribadito l'agente del terzino albanese, Mario Giuffredi, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. L'ex Empoli cercherà una nuova avventura dopo circa sei anni trascorsi all'ombra del Vesuvio. Hysaj è stato accostato già a diverse squadre italiane tra cui la Lazio. Di seguito le parole del suo procuratore: "Non ho mai avuto dubbi sulla professionalità e sulla serietà morale del ragazzo. Fa piacere vedere che lo apprezzano anche tifosi e giornalisti, vuol dire che gli riconoscono serietà e attaccamento alla maglia nonostante la scadenza di contratto. Hysaj via da Napoli? Al 99,9% andrà via. E’ come quando stai 5 anni con la fidanzata e poi ci litighi tutti i giorni. A un certo punto non ce la fai più. Dopo anni di tira e molla per il rinnovo del contratto è anche giusto che il calciatore vada a guardare dove può essere considerato di più. Lui ha estimatori, poi vediamo dove cadrà il suo destino. Non avrà problemi a trovare una squadra. Un calciatore con la sua età e con il suo curriculum è come un assegno circolare da incassare. Con De Laurentiis mi sono sentito spesso nelle ultime settimane, la cosa non è dipesa né da me né dal calciatore e forse nemmeno da lui. Continuerò ad avere un ottimo rapporto con lui”.