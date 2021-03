Covid / In Brasile il campionato paulista si ferma, ma la Federazione non ci sta

In Brasile il Covid-19 è in continua espansione e lo Stato di San Paolo è quello più colpito. In virtù dei dati raccolti recentemente, il governatore Joao Doria ha deciso di sospendere il campionato paulista per un mese con la possibilità di prolungare lo stop. Stando a quanto riportato dall'ANSA, la Federazione calcistica locale è in disaccordo con questa decisione e, appoggiata dai club, starebbe cercando una soluzione per giocare ugualmente nonostante il divieto. Il presidente Reinaldo Carneiro Bastos ha indetto una riunione, insieme ai suoi vice (tra cui l'ex campione del mondo Mauro Silva) per continuare il campionato e non perdere i soldi provenienti dai diritti televisivi per non essere costretti a licenziare molti dipendenti. Una soluzione potrebbe essere quella di giocare in altre regioni. Scartati Rio e Paranà, probabilmente si opterà per Minas Gerais.