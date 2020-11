Crotone - Lazio, le statistiche: bilancio negativo all'Ezio Scida, ma Immobile...

Vigilia di campionato per la Lazio, pronta ad affrontare il Crotone nell'ottava giornata di Serie A. Domani alle 15:00 le due compagini apriranno il week end calcistico all'Ezio Scida dove i biancocelesti non conservano bei ricordi. Recupero importante quello di Ciro Immobile, bomber del confronto con 3 reti all'attivo contro i calabresi. Di seguito tutte le statistiche del match.

- Sono 4 i precedenti tra Lazio e Crotone in Serie A. Il bilancio è di 2 vittorie per i biancocelesti, 1 pareggio e 1 sconfitta.

- Nelle gare casalinghe il Crotone è imbattuto contro la Lazio, dato che le due vittorie dei capitolini sono arrivate entrambe all’Olimpico. Solo altre tre squadre hanno giocato almeno due volte sul campo dei calabresi senza trovare il successo in Serie A (Chievo, Sassuolo e Sampdoria).

- Nei precedenti all'Ezio Scida per la Lazio sono arrivati una sconfitta per 3-1 e un pareggio per 2-2. Quest'ultimo fu decisivo ai fini della rincorsa Champions di quell'anno (stagione 2017/2018) persa all'ultima giornata contro l'Inter.

- La Lazio ha segnato in totale 8 gol al Crotone nei 4 precedenti, di cui 3 in trasferta. Le reti subìte sono invece 5, tutte arrivate all'Ezio Scida.

- Giovanni Stroppa, ex centrocampista biancoceleste, ha affrontato una volta la Lazio da allenatore. È accaduto nella stagione 2021/2013 sulla panchina del Pescara, sconfitto 3-0 dai capitolini.

- I precedenti di Simone Inzaghi coincidono con quelli totali della Lazio: 4 gare con due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

- Dal 2017/2018 ad oggi, la Lazio ha vinto 15 delle 18 gare giocate contro avversarie neopromosse in Serie A. Solo Roma e Napoli hanno fatto meglio nello stesso periodo.

- Il Crotone non vince in Serie A da 10 gare consecutive, considerando le prime 7 giornate di questo campionato e le ultime 3 di quello del 2017/2018.

- La Lazio, dopo aver mantenuto la propria porta inviolata contro il Cagliari, ha sempre subìto gol in questa stagione di Serie A per un totale di 6 gare consecutive.

- Nessuna squadra ha segnato meno della Lazio nei primi tempi di questo campionato, 2 gol al pari dell’Udinese. Il Crotone invece è la formazione con meno reti all’attivo nel corso della ripresa, solo una.

- Ciro Immobile è il bomber del confronto con 3 reti messe a segno contro i calabresi, 2 di queste arrivate tra le mura amiche dell’Olimpico e una all’Ezio Scida. Seguono Senad Lulic e Andrea Nalini con 2 marcature.

- Danilo Cataldi affronterà il Crotone da ex. Il classe ’94 ha vestito la maglia dei calabresi nella stagione 2013/2014 insieme, tra gli altri, a Bernardeschi.