Cucchi: "Vicende Lazio e Juventus-Napoli? Le squadre e i tifosi non hanno responsabilità"

Sono giorni intensi in Serie A. La Lazio è ancora al centro della bufera tamponi con Immobile, Leiva e Strakosha protagonisti. Ieri, invece, è stato rifiutato il ricorso del Napoli per la sconfitta a tavolino contro la Juventus. Su queste vicende si è espresso anche Riccardo Cucchi sul suo profilo Twitter: "Nella vicenda Juve Napoli e in quella della Lazio, per la quale gli approfondimenti sono ancora in corso, ci sono due 'soggetti' che non hanno alcuna responsabilità: le squadre e i tifosi. A volte ho l'impressione che si tenda a dimenticarlo".

Nella vicenda #JuveNapoli e in quella della #Lazio, per la quale gli approfondimenti sono ancora in corso, ci sono due "soggetti" che non hanno alcuna responsabilità: le squadre e i tifosi. A volte ho l'impressione che si tenda a dimenticarlo. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) November 11, 2020

