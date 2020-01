Cuccureddu: "Campionato competitivo, anche la Lazio nella corsa al titolo"

Quando un campionato è aperto e divertente, ci guadagnano tutti. Anche chi per il proprio tifo personale potrebbe perderci, come Antonello Cuccureddu. La storica bandiera della Juventus ha parlato con entusiasmo a Radio Sportiva della lotta Scudetto in Serie A: "In campionato la Juventus sta facendo un po' più fatica, Sarri deve dare una sistemata alla fase difensiva. L'Inter non è mai una sorpresa, è una grande squadra e con Conte ha assunto una mentalità superiore. Meno male che c'è un campionato più competitivo, con anche Lazio e Roma - oltre ai nerazzurri - nella corsa al titolo".

