Calciomercato Lazio, l'ag. di Kiyine: "Vuole restare a Salerno fino a giugno"

Insieme a Jallow, è il nome caldo del calciomercato della Lazio. Una soluzione interna che per duttilità tattica, potenziale ed età - potrebbe crescere al fianco dei titolari senza rivendicarne subito il posto - piace e non poco a Lotito e Tare. Si tratta di Sofian Kiyine, centrocampista già di proprietà dei biancocelesti ma "parcheggiato" alla Salernitana fino al termine della stagione. Il co-patron della Lazio e dei granata, però, ha sondato il terreno con il tecnico Ventura e il ds Fabiani per portarlo a Roma con 6 mesi d'anticipo. Risposta negativa. Anche l'agente del calciatore, Ruggero Malagnini, ha spiegato come per lo stesso Kiyine sarebbe importante concludere la propria gavetta a Salerno (solo un paio di settimane fa aveva parlato così ai nostri microfoni, ndr). Ecco le sue parole a pianetaserieb.it: "Il suo percorso sta procedendo, si parla di poter andare alla Lazio in questa sessione di calciomercato senza dover attendere la fine della stagione ma, in accordo con il ragazzo, riteniamo opportuno rimanere a Salerno e tentare la scalata alla massima categoria con i campani. Proprio per permettergli di concludere un certo tipo di esperienza, è preferibile che resti in granata sino al termine dell’annata, così da poter dare il meglio per una piazza che ha creduto in lui due stagioni fa, prima ancora che Kiyine diventasse il Kiyine di oggi. Al Chievo con Ventura ha avuto modo di mostrare determinate qualità che hanno colpito l’allenatore che, non a caso, l’ha richiesto come primo rinforzo non appena si è seduto sulla panchina della Salernitana. Per questa serie di motivi credo che proseguire in cadetteria sia la scelta più saggia, prima di rientrare alla Lazio in estate e valutare il da farsi”. Poi l'agente di Kiyine ha parlato della possibilità di tenere un incontro con Lotito e Fabiani: “Fabiani già conosce il nostro pensiero, non abbiamo alcun tipo di preoccupazione rispetto a questa fattispecie. La volontà è quella di rimanere a Salerno e credo che le cose andranno così, non ci sarà bisogno di alcun tipo di incontro”.

SALERNO PIAZZA IDEALE: "Ritengo che Kiyine abbia bisogno della fiducia dell’allenatore, difatti Ventura è un suo grande estimatore e Sofian è stimolato, dunque, a dare tutto se stesso. Il percorso di un giovane va sempre portato avanti con calma e senza facili illusioni. Un calciatore alza l’asticella dell’attitudine quando non si esalta per una grande prestazione e, allo stesso tempo, non si deprime quando le cose non vanno bene. Il ragazzo aveva bisogno di questa continuità, al Chievo ha giocato ma ha dovuto anche far fronte alla panchina. L’esperienza in Serie A è stata proficua, ha acquisito una consapevolezza che ora ha portato con sé a Salerno, dove si sente un giocatore importante". Ma guai ad adagiarsi sugli allori: "Ci sono delle dinamiche in cui deve ancora migliorare. Ecco perché riteniamo che terminare la stagione a Salerno gli possa servire, così da permettere alla società di beneficiare delle sue prestazioni e al ragazzo di crescere ulteriormente. Si parla pur sempre di un classe '97".

LE CARATTERISTICHE DI KIYINE - Infine, Malagnini ha dipinto le caratteristiche principali del suo assistito: "Credo che Kiyine possa fare molto meglio rispetto alle performance attuali. Ventura l’ha collocato in diverse posizioni del campo: esterno su entrambe le fasce, mezzala e trequartista. In ogni caso Sofian può essere definito un calciatore polivalente, che tutti gli allenatori vorrebbero avere per far fronte alle diverse esigenze di una stagione spesso lunga e tortuosa. Un profilo come Kiyine rappresenta un’alternativa davvero utile in più posizioni del campo".

