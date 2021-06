Da Donnarumma a Bale, il video delle Nazionali per Eriksen: “Ti aspettiamo in campo”

"Ci hai fatto prendere un brutto spavento. L'importante è che sei migliorato. Ti aspettiamo presto in campo". Tutte le Nazionali si stringono attorno a Christian Eriksen. Durante Danimarca - Finlandia, prima giornata della fase a gironi di Euro 2020, il centrocampista dell'Inter ha accusato un malore in campo. Tanta solidarietà per lui da parte di tantissimi personaggi del mondo dello sport. Tutte le Nazionali che partecipano all'Europeo hanno realizzato un video per il numero 10 danese con dei bellissimi messaggi di pronta guarigione. Tra i vari volti presenti: Donnarumma, Robertson, Gosens, Luis Enrique, Pandev, Vertonghen, Loris, Bale e Burak Yilmaz.

Jan Vertonghen, Hugo Lloris, Milan Skriniar og mange flere sender hilsner til Christian Eriksen. 🇩🇰



UEFA har lavet denne fantastiske video til Christian Eriksen med hilsner fra de 23 øvrige lande til EM, dommergruppen og UEFA's præsident. En meget fin gestus!#EURO2020 pic.twitter.com/duTSgfsKQ2 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021