David Silva, l’omaggio dei media spagnoli: “Il City saluta la sua Leggenda”

Impegnato nei quarti di finale di Champions League contro il Lione, il Manchester City ne è uscito sconfitto. Per la squadra di Guardiola un'eliminazione pesante quanto inaspettata. Soprattutto per David Silva che, dopo dieci anni vissuti in Inghilterra, è pronto a salutare il club e a iniziare una nuova avventura della sua carriera. Il 'Mago' avrebbe voluto che questo momento arrivasse dopo la vittoria della "Coppa dalle grandi orecchie", considerando anche che il City era il favorito per il successo finale. La squadra di Garcia gli ha messo i bastoni tra le ruote e, al José Alvalade di Lisbona, è arrivata una cocente sconfitta per i 'Citizens'. Nelle ore immediatamente seguenti alla sfida, alcuni tra i più importanti portali spagnoli, quali AS e Marca, hanno voluto omaggiare David Silva e le stagioni trascorse in Premier League. 436 presenze, 77 gol, 140 assist. E tantissimi trofei alzati al cielo, tra cui 4 Premier League, 2 FA Cup, 5 EFL Cup e 3 Community Shields, che l'hanno portato ad essere il giocatore più vincente nella storia del club. Il Mago di Arguineguin è anche il calciatore con più partite, seguito da Aguero e Kompany. Ed è anche il quarto goleador della storia, a due sole lunghezze da Yaya Toure. "David ha fatto in modo che questo club sia quello che è oggi". Con queste parole Guardiola aveva sottolineato l'importanza dello spagnolo per la compagine inglese. Una storia, quella di Silva con il City, iniziata del 2010 quando venne prelevato dal Valencia, e ora arrivata all'epilogo. Nonostante i tifosi non si arrendano ancora all'idea di vederlo indossare un'altra maglia. I social sono pieni di messaggi di rammarico per il suo addio. Gli attestati di stima arrivano da più parti, anche dai siti spagnoli: "Il City saluta la sua leggenda. Hasta siempre Silva".

