Rio Ferdinand sull'esclusione di Silva e Mahrez: "Una follia! Guardiola ha sbagliato"

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United e dell'Inghilterra, ha commentato sulle frequenze di BT Sport la debacle del Manchester City. L'eliminazione della squadra di Guardiola dalla Champions League per mano del Lione è una grande sorpresa. Sul banco degli imputati è finito soprattutto Guardiola colpevole di aver scelto una squadra con poca fantasia rinunciando, almeno in partenza, a Mahrez e David Silva. L'ex centrale la pensa come molti tifosi e critica il tecnico, ecco le sue parole: "Sono davvero sbalordito, il City era una delle squadre favorite dato lo standard di giocatori che ha nella sua squadra, ma non è proprio sceso in campo oggi. Ne abbiamo parlato a fine primo tempo, Pep Guardiola stava giocando con la formazione. Penso che i suoi giocatori più creativi fossero in panchina e abbiamo visto che quando è entrato Mahrez la squadra sembrava giocare meglio. Ma Sterling ed Ederson hanno commesso errori incredibili. Penso che Guardiola ha delle colpe per la formazione schierata. Anche la decisione di mettere Cancelo titolare, ma quante volte è riuscito ad uscire palla al piede?".

