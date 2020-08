Manchester City, i tifosi furiosi con Guardiola: "Come si fa a non far giocare David Silva?"

La doppietta di Dembélé, unita alla prima rete di Cornet, condanna il Manchester City, che deve fare i conti con una pesante e inaspettata eliminazione dalla Champions League. Al termine della sfida, i tifosi inglesi si sono riversati sui social networks, scagliandosi proprio contro Pep Guardiola. Alcune scelte di formazione hanno fatto letteralmente infuriare il popolo del City. In particolare, riporta il The Sun, i sostenitori si sono mostrati contrariati di fronte alla decisione di lasciare fuori Mahrez e optare per la difesa a tre. Altre scelte non condivisibili quelle di non dare spazio dall'inizio al giovane Folden, a David e Bernardo Silva. Lo spagnolo, che sembra essere promesso sposo della Lazio, è entrato in campo solamente all'83' in quella che è stata, di fatto, la sua ultima partita con il Manchester City. Secondo i tifosi, il 'Mago', con alle spalle ben dieci anni in Premier League, avrebbe meritato più spazio.

