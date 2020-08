Manchester City, Guardiola sul futuro: "Ora siamo delusi, serve un po' di riposo"

Josep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto al termine dell'eliminazione. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport: "In partite come queste non puoi commettere errori come quello di Sterling. Si adesso siamo delusi, dobbiamo fare un po' di vacanze per ricominciare e continuare insieme ai giocatori. Magari un giorno riusciremo a superare lo scoglio dei quarti e andare oltre, vedremo cosa succederà".

