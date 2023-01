De Cosmi: "Lazio perfetta in questa fase, Cataldi fondamentale per Sarri"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio mister Roberto De Cosmi che ha analizzato il momento attuale della Lazio e l'imminente sfida contro la Fiorentina in programma domenica 29 gennaio alle ore 18:00.

LAZIO-FIORENTINA - "La gara dell’andata è stata proficua. La Fiorentina è un limbo in cui è lontana sia dall’Europa che dalla zona retrocessione. Per la Lazio è una partita importante per proseguire il suo cammino e dare continuità alle ultime tre vittorie senza subire reti. L’ultima partita è stata perfetta per corsa, principi tattici e qualità. La speranza è che possa proseguire facendo vedere sempre questi concetti. Se c’è questo tipo di mentalità e di applicazione può dire la sua contro tutti. Domenica ci attendiamo di vedere una Lazio che riesca a far valere le proprie qualità".

VIOLA - "Gioca a calcio, prova a sviluppare la propria manovra, ma se non si concretizzano alcuni aspetti si fa fatica ed è ciò che in questo momento sta accadendo. Ha buoni numeri nel palleggio e nelle conclusioni verso lo specchio, ma è importante anche le modalità con cui viene fatto questo lavoro. Occorrono diverse componenti che vanno a delineare il risultato finale".

CATALDI - "Danilo sta interpretando al meglio il ruolo in questo contesto tattico. Ha imparato a leggere in anticipo le situazioni e per questo stanno emergendo le sue qualità. È diventato un punto imprescindibile del centrocampo della Lazio".

MOMENTO LAZIO - "In questo momento visto che sta andando tutto bene il mister tocca poco. Basti pensare che il primo cambio con il Milan è avvenuto intorno all’ottantesimo. Avere tutti al meglio può permettere delle rotazioni necessarie per poter sopperire agli impegni. In questo modo si possono fare delle scelte anche a gara in corso che possono risultare decisive. Avere Ciro consente di avere profondità mentre con Milinkovic è possibile fare un palleggio importante a centrocampo. I movimenti della squadra in questa fase sono perfetti e ciò esalta il lavoro e i concetti tattici di Sarri".

DIFFICOLTà ITALIANO - "Quando hai tre competizioni la preparazione delle singole gare è diversa. Sarri lo ha sottolineato spesso. Confrontarsi con l’Europa è totalmente diverso. Anche la Lazio ha avuto le sue difficoltà. La Fiorentina sotto questo punto di vista sta pagando dazio, ma a prescindere da Italiano è importante capire anche qual è l’approccio dei singoli".