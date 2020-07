Del Piero: "La Lazio ha fatto molto bene ma nessuna squadra è riuscita a strappare il campionato"

Juventus-Lazio è il tema del "Senza giacca" in onda su Sky Sport. Tra i vari ospiti anche Alessandro Del Piero ha detto la sua in merito al match di domani: "C’è stata la possibilità di strappare il campionato, l’Inter l’ha avuta, la Lazio idem, anche perché la Juventus ha perso qualche punto per strada. Quando affronti un periodo particolare può succedere ma la Juve ha dimostrato una compattezza dal punto di vista societario e tutti si sono stabiliti nella posizione in cui hanno iniziato il campionato. L'Inter che doveva migliorasi, l'Atalanta che doveva confermarsi, la Lazio che ha fatto molto bene e continua a farlo raggiungendo anche la vittoria di una coppa ma nessuna di queste ad inizio campionato ha detto che avrebbe vinto lo scudetto. Tutti puntano alla zona Champions ma mi aspetto che dall’anno prossimo qualcuno dica ok ci siamo anche noi per lo scudetto. Risulatato di domani? Finisce con cinque gol".

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

CALCIOMERCATO LAZIO, PUNTO SU KUMBULLA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE