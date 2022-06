Derby della solidarietà venerdì 17 giugno: ci sarà la maglia di Immobile

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il derby della solidarietà con le maglie di Ciro Immobile e Nicola Zalewski si svolgerà venerdì 17 giugno 2022 presso il Circolo Montecitorio a Roma. Si terrà un'asta benefica con le maglie di diversi calciatori tra cui quelle di Luis Alberto, Pedro, Milinkovic-Savic, Luca Pellegrini e Nico Gonzalez. Ci saranno inoltre le maglie grandi campioni del passato, ma anche del presente come Caicedo e Barella. L'obiettivo è quello di raccogliere i fondi necessari per aiutare i gemelli Flavio e Francesco, affetti da una terribile e rara malattia neurodegenerativa chiamata Sindrome di Batten.

I DETTAGLI DELL'INIZIATIVA - A tal proposito ha parlato Alessandro Cochi, dirigente nazionale ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, il quale ha affermato: "L'azione diretta nella promozione sociale, come in questo caso, rappresenta un bellissimo esempio, pratico e costruttivo sulle realizzazione del principio di sussidiarietà che talvolta come anche alcune lacune delle Istituzioni". Si può effettuare una donazione all'associazione "Insieme per Flavio e Francesco" all'IBAN: IT17 W033 5901 6001 0000 0114 643. Nel corso dell'evento sarà presentata anche l'Associazione Italiana Collezionisti Sportivi affiliata ad ASI, che avrà finalità fortemente sociali