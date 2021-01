Derby, Pruzzo: "Gara equilibrata, ma la Roma è superiore. Luis Alberto può far la differenza"

Manca ancora qualche giorno al derby della Capitale, in programma venerdì 15 gennaio, ma i pensieri di tifosi e addetti ai lavori delle due compagini sono tutti per la sfida più sentita della stagione. Roberto Pruzzo, intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino, si è espresso sulla sfida. L'ex calciatore, tra le fila dei giallorossi dal 1978 al 1988, ha spiegato: "L’aspetto psicologico conterà molto nel derby, la Lazio è una squadra molto pericolosa ha dei giocatori che dal nulla ti possono mettere in difficoltà. I biancocelesti dovranno fare una gara più garibaldina e questo potrebbe condizionare la partita che però rimane abbastanza equilibrata. Mkhitaryan potrebbe fare ancora la differenza. Nel totale la rosa della Roma ha qualcosa in più, ma il derby è sempre una gara particolare".

