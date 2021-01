Lazio, Piscedda: "Inzaghi sa come affrontare il derby. E il favorito..."

Il derby è alle porte, la Lazio dovrà dare tutto per portare a casa la stracittadina. Ai microfoni di Radiosei ha commentato Piscedda: "Il centrocampo della Lazio è più tecnico di quello della Roma, loro sono più dinamici. Complessivamente i giallorossi stanno meglio, quindi è ovvio che sia favorita. Poi sappiamo che il derby è una partita particolare. Credo che Inzaghi non deve cambiare niente, sa benissimo come si affronta una partita come questa. I giocatori anche lo sanno, dare indicazioni a livello tattico lascia il tempo che trova. L'importante è dare il massimo, essere consapevoli di aver fatto tutto anche se il risultato dovesse essere negativo. Peccato per l'assenza del pubblico".