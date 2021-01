Calciomercato Lazio, il Torino "molla" Vazquez. Il ds Vagnati: "Non ci interessa"

Con un contratto in scadenza nel prossimo giugno, il futuro di Franco Vazquez è tutt'altro che definito. Il calciatore del Siviglia è stato accostato negli ultimi giorni ad alcune squadre turche (Fenerbahce e Trabzonspor su tutte), mentre l'interesse dei club di Serie A risale già a qualche mese fa. E questo anche per la volontà, sempre comunicata dall'entourage dell'argentino, di voler tornare in Italia dopo l'esperienza tra le fila del Palermo. Milan e Lazio sono da tempo considerate estimatrici del classe '89, mentre è di qualche giorno fa la notizia secondo cui il calciatore sarebbe seguito anche dal Torino. A smentire quest'ultima voce, tuttavia, ci ha pensato il ds granata Davide Vagnati, intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "Vazquez? A noi non interessa".

