Calciomercato Lazio, l'ag. di Vazquez: "Occasione per l'Italia. Qui ha lasciato un gran ricordo"

Un'occasione per l'Italia. Anche dal punto di vista fiscale. Il Decreto Crescita contribuirebbe infatti a rendere Franco Vazquez, trequartista e seconda punta argentina in scadenza nell'estate del 2021 col Siviglia, un'occasione ancor più ghiotta. Lo stesso giocatore, nelle scorse settimane, ha espresso su queste colonne il desiderio e l'auspicio di rientrare in Italia a giocare e oggi Tuttomercatoweb.com ne parla con Daniele Piraino.

Il 'Mudo' è entrato a far parte della sua agenzia da poco a tutti gli effetti. Lei è tra coloro che lo gestivano anche ai tempi di Palermo, che ricordo ha di quell'esperienza?

"Meravigliosa. E' partito in sordina, poi è esploso insieme a Dybala con Iachini allenatore. Ha fatto cose meravigliose, segnando, facendo assist. Insieme hanno fatto cose importanti che lo hanno portato alla ribalta e anche a essere convocato con l'Italia da Antonio Conte".

Come detto. E' un'occasione importante, tecnicamente ed economicamente.

"E' un giocatore importante. Ha scelto Siviglia dove anche lui stesso ha ammesso di essersi sentito a casa. E, come ha detto, gli piacerebbe tornare a giocare in Italia ed essendo in scadenza nel 2021, a 31 anni, rappresenta una vera occasione".

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENEVENTO-LAZIO

BENEVENTO-LAZIO, LA SFIDA DEI DUE FRATELLI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE