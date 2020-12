Benevento - Lazio, le probabili formazioni: tante defezioni, torna Correa dal 1'

Una Lazio rimaneggiata andrà a Benevento con l'obbligo di ritrovare la vittoria in campionato. Nel turno infrasettimanale i fratelli Inzaghi si sfidano sul terreno del Ciro Vigorito: in palio ci sono tre punti importantissimi. L'appuntamento è per martedì 15 alle ore 20.45. SKY O DAZN? Clicca qui! Per i campani non ci saranno gli indisponibili Maggio, Caldirola e Mancini. Ma le defezioni non mancano neanche in casa Lazio: Acerbi, uscito infortunato nell'ultima sfida contro il Verona, darà forfait. Potrebbe tornare Patric in difesa, mentre sono ancora da valutare le condizioni di Luiz Felipe. In dubbio anche la presenza di Luis Alberto, che non si è allenato con il gruppo negli ultimi giorni. Al suo posto si prepara Parolo (Akpa Akpro è squalificato). In attacco Immobile farà gli straordinari, al suo fianco torna Correa dal 1'.

Serie A 2020-2021

Benevento - Lazio

12ª giornata

Martedì 15 dicembre 2020, ore 20.45

Stadio Comunale Ciro Vigorito di Benevento

Le probabili formazioni:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Fares; Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi.