Benevento - Lazio, la sfida nella sfida: i fratelli Inzaghi a confronto come due anni fa

Sarà Inzaghi contro Inzaghi, Pippo contro Simone, questa sera al Ciro Vigorito. I due fratelli, rispettivamente sulle panchine di Benevento e Lazio, si daranno battaglia in campo ma per loro non potrà essere una partita come le altre. L'emozione sarà tanta, ma la voglia di vincere resterà immutata per entrambi. I campani, da neopromossi, hanno disputato una buona prima parte di stagione ma ora non vincono da 3 partite. I biancocelesti invece non riescono a decollare in campionato e ogni partita è importante per restare agganciati alle prime della classe.

IL PRECEDENTE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non sarà il primo scontro ufficiale tra i fratelli Inzaghi da allenatori. Oltre all'amichevole andata in scena quest'anno all'Olimpico prima dell'inizio del campionato, i due si sono incontrati il 26 dicembre del 2018 quando Pippo era sulla panchina del Bologna. In quel caso fu Simone a trionfare con un 2-0 firmato Luiz Felipe e Lulic. Non hanno mai giocato insieme in una squadra di club, anche se si sono sfiorati quando Pippo passò dalla Juventus al Milan. A Galliani consigliò di prendere anche il fratello, Simone, ma alla fine non se ne fece nulla. Questa sera si ritroveranno da avversari ma, tolti i 90 minuti di battaglia, sarà anche un'occasione per riabbracciarsi.