Di Canio avverte l’Inter: “Attenzione a questi errori, altrimenti ciao ciao e arrivederci”

Nel corso di Sky Calcio Club, uno dei temi più caldi è stato il ritorno delle coppe europee che andranno in scena questa settimana. L'Inter ha davanti a sé la doppia sfida proibitiva contro il Liverpool di Klopp. Serviranno 120 minuti perfetto alla squadra di Inzaghi per passare il turno. Questa l'analisi di Paolo Di Canio, ex attaccante di Lazio e West Ham: "Se l’Inter perde i palloni persi col Napoli contro il Liverpool e isola cinque volte uno contro uno Salah con Bastoni o Dimarco e Mane con Skriniar, allora ciao ciao, arrivederci. Preghiamo. Sono fortissimi Bastoni e Skriniar ma cinque volte uno contro uno con quelli, ciao ciao. Il Liverpool è il peggior cliente che potessi trovare, non solo come qualità ma anche come principi e come dinamismo della squadra".

Beppe Bergomi invece ha sottolineato le energie spese dai nerazzurri nelle ultime settimane in cui hanno affrontato diversi big match: "Ma voi avete un’idea di quanto ha speso l’Inter come energie nervose in questo mese? I nerazzurri hanno avuto Lazio, Atalanta, Milan, Napoli, la Supercoppa contro la Juve. E per recuperare il -7 ha tirato tantissimo. L’Inter non ha più nessuno che allunghi la squadra: Dzeko è un giocatore che viene incontro, Lautaro viene incontro, Sanchez viene incontro. La palla non la puoi più lanciare, gliela devi portare e se i centrocampisti non sono al top fai fatica”.