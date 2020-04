Di Gennaro: “Ripresa? Capisco Lotito, per la Lazio é un’occasione”

Nessuna certezza sulla ripresa del campionato, il calcio continua a lavorare senza sosta per trovare soluzioni. Ai microfoni di TMW è intervenuto Di Gennaro: "Leggo le varie date, ma ci sono anche allenamenti e altre cose da tener di conto, così come che ci saranno i vari contatti. Capisco Lotito che per la Lazio è un'occasione importante, però bisogna comprendere che questo punto non ce l'aspettavamo. C'è un'anomalia di fondo, speriamo di poter andare meglio da qui a un mese e mezzo".