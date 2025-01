Di Napoli sicuro: "La Juve è più avanti della Lazio per il quarto posto"

TUTTOmercatoWEB.com

La lotta per il quarto posto si fa sempre più serrata. Dietro Atalanta, Inter e Napoli ci sono Juventus e Lazio che lottano per la prossima Champions League, oltre a Milan, Bologna e Fiorentina. Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha parlato proprio di questa sfida d'alta quota soffermandosi sui biancocelesti e sui bianconeri. Questo è ciò che ha detto: "Juve o Lazio per il quarto posto? Dico la prima. Perché i giocatori ce li ha, la vittoria contro il Milan può essere un viatico importante per le ambizioni bianconere".