Diego Alves svela: "Nel 2007 vicino alla Lazio, ma poi il pagamento..."

Attualmente numero 1 del Flamengo, con un passato in Spagna tra Almerìa e Valencia, Diego Alves ha rivelato di essere stato molto vicino a vestire la maglia della Lazio nel lontano 2007, quando giocava ancora con l'Atlético Mineiro. In un'intervista rilasciata a ESPN, il portiere brasiliano ha raccontato a proposito: "Ricevetti una proposta, ma poiché il pagamento era molto dilazionato l'Atletico rifiutò. L'Almeria invece avrebbe pagato in due rate, tutto ha funzionato, e alla fine sono andato lì". Era l'estate post addio al calcio di Angelo Peruzzi, con la Lazio alla ricerca di un portiere affidabile per sostituire il suo angelo custode della porta. Sfumato Diego Alves, i biancocelesti virarono prima su Juan Pablo Carrizo, lasciato in prestito al River Plate per un anno a causa di vari problemi col passaporto, e poi su Fernando Muslera.

