Dionisi: "Il film di Totti? Al cinema voglio gli attori, non i calciatori"

Suburra è pronto a tornare. La Serie tv di Netflix tornerà con una terza stagione il prossimo 30 ottobre. Tra i protagonisti c'è anche Adamo Dionisi. L'attore interpreta il ruolo del boss Manfredi Anacleti che nelle nuove puntate si sveglierà dal coma ed è pronto a tornare sulla scena. L'attore ha parlato sulle pagine de Il Messaggero ricordando il suo passato come esponente di punta della tifoseria della Lazio («faccio tutto al massimo, io»). Il 55enne continua a tifare per i biancocelesti e non è andato a vedere il documentario su Francesco Totti per cui ha un commento al vetriolo: «Al cinema voglio trovare gli attori, non i calciatori»

