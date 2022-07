DIRETTA - Calciomercato Lazio: Casale in arrivo, Maximiano in pole ma Romagnoli...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Da 5 giorni è ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato e Maurizio Sarri, all'ombra delle Dolomiti, attende con ansia i nuovi innesti. Matteo Cancellieri è già ai suoi ordini ad Auronzo di Cadore, stamattina invece è arrivato in Paideia Mario Gila per le visite mediche di rito e si aggregherà al resto del gruppo nelle prossime ore. Marcos Antonio, risolti i problemi burocratici, raggiungerà il Veneto tra oggi e domani.

PORTA - Continuano i colloqui tra Lazio e Granada per Maximiano che ora sembra essere la prima scelta per difendere i pali biancocelesti. L'unico nodo da sciogliere è quello della formula del riscatto (Lotito vorrebbe un diritto, gli spagnoli un obbligo) per una cifra tra 12 e 13 milioni. Vicario resta nel mirino: si cerca di abbassare la richiesta di 15 milioni dell'Empoli. Il giocatore comunque avrebbe espresso disponibilità a vestire la maglia della prima squadra della Capitale.

DIFESA - La trattativa Lazio-Romagnoli è ferma. Vincenzo Raiola, agente del calciatore aveva preso in considerazione l'offerta da 2,8 milioni di euro più 700 mila euro di bonus (500 mila in caso di qualificazione in Champions). Tuttavia Alessio continua a chiedere 3 milioni di euro di base fissa e bonus più semplici in aggiunta. Il difensore ha messo da parte un'offerta del Fulham da 4 milioni netti a stagione e non è escluso che possa riconsiderarla. L'affare Casale è in chiusura: le continue pressioni del Monza sono state respinte e l'operazione dovrebbe quindi realizzarsi nelle prossime ore con l'inserimento di Raul Moro, destinato a far parte degli scaligeri.

CENTROCAMPO - La questione Ilic è totalmente legata a Luis Alberto: per il giocatore sarebbe arrivata un'offerta dal Siviglia, smentita prontamente da Monchi. Il fantasma di un possibile addio di Milinkovic aleggia dall'arrivo dell'offerta da 55 milioni da parte dell'Arsenal, ma il club inglese sarebbe già pronto al rilancio. Lotito però ha affermato da tempo che non è disposto a valutare offerte al di sotto dei 70 milioni. La cessione di Milinkovic potrebbe aprire le porte ad Emerson Palmieri. Sarri arebbe espresso il suo gradimento anche per Valeri della Cremonese.