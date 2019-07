DIRETTA - Calciomercato Lazio, per la difesa piace anche Beskorovainyi

AGGIORNAMENTO ORE 11:55 - Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe in atto un duello tra Lazio e Bologna per Danylo Beskorovainyi: classe '99, l'ucraino è un difensore centrale (alto 1,94 m) in forza agli slovacchi del DAC Dunajska Streda che si è distinto positivamente durante gli ultimi Mondiali Under 20 con la sua nazionale. Di piede mancino, è da considerare un profilo che Inzaghi potrebbe impiegare sul centrosinistra della difesa a 3. Il valore del suo cartellino si aggira sui 250.000 euro, ma è probabile che, viste le sue ultime prestazioni (l'Ucraina ha vinto il Mondiale), il club slovacco possa giocare al rialzo.

CALCIOMERCATO LAZIO - Si va via via delineando la Lazio che verrà. Dopo l'ufficialità di Vavro, lunedì sarà il giorno di Manuel Lazzari: atteso nella Capitale per le visite mediche di rito. Loro due, più Jony e Adekanye, faranno parte del gruppo che seguirà Inzaghi in ritiro ad Auronzo di Cadore. Un segnale forte quello della società che ha voluto chiudere i quattro colpi per metterli subito al servizio del tecnico. Non saranno gli unici perché, quando sarà uscito qualche esubero in difesa, si cercherà di completare il reparto arretrato. I nomi sulla lista restano quelli di Bruno Viana e Martin Hinteregger, anche se non sono escluse possibili sorprese e novità dell'ultimo momento. Prima bisogna pensare alle cessioni per sfoltire una rosa sempre più extralarge. Non farà parte di queste Joaquin Correa che, dopo una prima stagione da protagonista, sarà premiato con un ritocco dell'ingaggio. In attacco si lavora per convincere Felipe Caicedo a restare in biancoceleste. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'offerta della Lazio sarebbe di un contratto da 2.5 a stagione fino al 2021. Sarebbe una crescita rispetto agli 1.8 attualmente percepiti e di poco inferiori ai 3 richiesti inizialmente. Sullo sfondo restano però il Leeds, la Cina e gli Emirati Arabi pronti a ricoprire d'oro l'ex Espanyol che dovrà decidere il da farsi. Dalla Turchia intanto, si parla anche di un interessamento del Besiktas per Riza Durmisi: lo riporta il portale turco Ortacizgi.com.

GLI ALTRI AFFARI - La Lazio si appresta a salutare Luan Capanni. Il club biancoceleste vorrebbe far scadere l'opzione per un altro anno di contratto prevista nell'accordo firmato l'estate scorsa. Il giocatore ha incontrato il Milan ieri e potrebbe decidere di ripartire dal club meneghino. In entrata attenzione al gioiellino Dominik Szoboszlai che potrebbe arrivare per rinforzale la linea mediana. L'ungherese del Salisburgo piace tanto a Tare che gli avrebbe già fatto visitare Formello per convincerlo ad accettare la corte delle aquile. Agli austriaci, come parziale contropartita, potrebbe tornare Valon Berisha. Sul turco Yusuf Yazici invece continua il pressing del Lille, deciso a strapparlo al Trabzonspor. Per quello che riguarda il settore giovanile, la Lazio ha avuto la meglio su Juve, Milan, Napoli, Roma e Atalanta: il baby Troise ha scelto di indossare la maglia con l'aquila sul petto.

FOCUS, TUTTO QUELLO CHE C'è DA SAPERE SU JONY

LAZIO, 32 ANNI DAL GOL DI PIOLI CONTRO IL CAMPOBASSO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato alle 9:45