Calciomercato Lazio, Capanni addio vicino e il Milan è in pressing

AGGIORNAMENTO ORE 00.30 - Luan Capanni ha visto scadere il proprio contratto con la Lazio che per ora ha lasciato cadere l'opzione di rinnovo presente nell'accordo firmato un anno fa. L'agente del giocatore ha visto Tare, ma nuovi aggiornamenti dovrebbero arrivare a inizio settimana prossima. Capanni e il suo entourage si aspettano un rilancio e un contratto ritoccato dalla Lazio che però non sembra intenzionata ad assecondare queste richieste. Nel frattempo il Milan ha fatto la sua offerta. Per Capanni il futuro non dovrebbe essere biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - La Lazio e Luan Capanni sono pronti a dirsi addio. Tare appare deciso a non rinnovare il contratto che era di un anno con opzione. Alcuni atteggiamenti nel corso dell'anno non sono piaciuti e nemmeno il riscontro tecnico ha entusiasmato. Il giocatore ha ricevuto la proposta del Milan, ma la sua priorità rimane la Lazio e per questo stasera l'agente incontrerà il ds biancoceleste. Si cercherà di trovare un accordo: scenario complicato al momento, la separazione sembra davvero vicina. Per volere della Lazio.

Nell'ultima stagione è stato uno dei migliori elementi della Primavera della Lazio. Arrivato a parametro zero dal Flamengo, ora il futuro di Luan Capanni è più nebuloso che mai. L'attaccante brasiliano in questi minuti è a Casa Milan, sede del club rossonero, per un incontro con Geoffry Monacada, responsabile dello scouting del Diavolo e Mikael Silvestre che da qualche tempo ha preso la procura del ragazzo. Poco dopo si è unito a loro anche Boban. Il meeting è ancora in corso, il Milan piomba su Capanni.

Pubblicato il 4/7 alle ore 17.35