Calciomercato Lazio, il club prova a trattenere Caicedo: ipotesi rinnovo

Da parte della Lazio c'è la volontà di trovare un punto di incontro, perché Caicedo è una pedina importante nelle strategie di mister Inzaghi. Nel corso della scorsa stagione l'ecuadoriano è riuscito a conquistare il pubblico biancoceleste, che non è pronto a dirgli "addio". Nel 2019 si è rivelato il mercatore di cui la Lazio ha avuto bisogno per affrontare il girone di ritorno e ha dimostrato di meritare fiducia. Lui, però, vorrebbe più spazio e pensa di poterlo trovare negli Emirati Arabi o in Cina, dove sarebbero disposti a offrirgli anche uno stipendio più alto. L'ingaggio che Caicedo avrebbe chiesto alla Lazio sarebbe di circa 3 milioni. La società non è disposta a tanto, ma può arrivare a una cifra più alta degli 1.8 milioni che l'attaccante percepisce al momento. Ecco, secondo la rassegna stampa di Radiosei, a cosa avrebbe pensato il club: un ingaggio maggiore (ma inferiore ai 3 milioni sperati) e un rinnovo contrattuale di un anno (fino al 2021). Le intenzioni sono delle migliori.

