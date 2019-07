Lazio, il colpo dell'under 15 di Rocchi: ecco Troise, il baby tanto conteso

In tanti lo avrebbero voluto nel proprio vivaio, ma solo la Lazio - stando a quanto riportato dalla rassegna di Radiosei - è riuscita a conquistarlo. Antonio Troise ha detto sì al progetto di Mauro Bianchessi e si unirà all'under 15 di Rocchi. Ha 14 anni e una fama che lo precede: in Italia, infatti, sono tanti i club - Juventus, Milan, Atalanta, Napoli e Roma - che monitoravano le sue mosse nella scuola calcio "Emanuele Troise" di Napoli. I suoi numeri hanno saputo impressionare, è un centrocampista di grande talento: nella scorsa stagione, giocando con i 2004 e i 2003, ha messo a segno ben 36 gol. E, come se non bastasse, è stato anche convocato dall'under 15 campana. Nella giornata di giovedì ha svolto le visite mediche di rito e si è legato alla Lazio fino al 2024.

