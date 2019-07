Calciomercato Lazio: da Radu a Badelj, Tare al lavoro per le uscite

CALCIOMERCATO LAZIO - Adekanye e Vavro sono già ufficiali, Lazzari e Jony lo saranno presto. Il mercato della Lazio è iniziato fortissimo, con quattro colpi chiusi nella prima settimana, e non ha intenzione di fermarsi. Prima c'è da sfoltire un po' la rosa e non basta solo la cessione di Murgia alla Spal, nell'affare che porterà Lazzari a Formello. Tante le trattative in corso per cercare di accontentare io calciatori fuori dal progetto tecnico di Inzaghi o che più semplicemente bramano maggiore considerazione. Uno di questi è sicuramente Milan Badelj. Con il mister piacentino non è mai scattata la scintilla e l'uso con il contagocce non lo soddisfa. Si è parlato di un forte interesse della Fiorentina che vorrebbe riportarlo a vestire la maglia viola. Ieri c'è stato un summit di mercato tra il club e il suo agente Lucci che poi ha visto i gigliati. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, non sarà semplice e le parti sono al lavoro per trovare una formula che accontenti tutti. Sempre il club toscano strizza l'occhio a Patric, altro giocatore in uscita dalla Lazio. Non è escluso che croato e spagnolo possano formare un pacchetto unico verso il Franchi.

RADU E GLI ALTRI - Va risolto poi il caso Stefan Radu. La società l'ha messo alla porta, ma il difensore per il momento non vuole saperne. Avrebbe già rifiutato il Parma e il Torino, preferendo in ogni caso una pista straniera per non dover affrontare la sua Lazio. L'interesse dell'Atalanta, che permetterebbe al numero 26 di giocare la Champions, potrebbe cambiare le carte in tavola, ma la sensazione è che Stefan possa rifiutare anche la Dea. Sempre in difesa si cerca una sistemazione a Fortuna Wallace che ha offerte da Brasile e Francia (soluzione gradita al calciatore, ndr). Riza Durmisi, dal canto suo, vorrebbe far vedere il proprio valore, ma il recupero di Lukaku e l'arrivo di Jony lo spingono sempre più lontano dalla Capitale. L'esterno vorrebbe tornare al Broendby, ma attenzione anche al Marsiglia.

