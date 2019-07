Lazio, summit di mercato col manager Lucci: il punto da Badelj a Correa

CALCIOMERCATO LAZIO - È andato in scena nella giornata di ieri un summit di mercato tra la dirigenza della Lazio e il manager Alessandro Lucci. A riportarlo tuttomercatoweb.com. Tanti i nomi presi in rassegna nelle segrete stanze di Formello: tra chi resta e chi può andar via, il mercato biancoceleste sta prendendo una strada ben precisa. Su Milan Badelj c'è forte l'interesse della Fiorentina (si tratterebbe di un ritorno). Interesse confermato anche dal neo ds viola Daniele Pradè in conferenza. Dalla Spagna non mancano le richieste per Joaquin Correa, ma l'argentino è uno dei punti fermi di mister Inzaghi: difficile, se non impossibile, immaginare una sua cessione in questa finestra di mercato. Alessandro Murgia a giorni diventerà definitivamente un giocatore della SPAL (la Lazio manterrà un diritto di recompera), con Manuel Lazzari pronto al percorso inverso. In entrata si è parlato di Andrea Bertolacci, svincolatosi dal Milan. Al momento l'ex Roma e Genoa non rappresenterebbe una priorità per la Lazio.

LAZIO, ECCO VAVRO: LO SLOVACCO ARRIVATO IN PAIDEIA

LAZIO, PROPOSTA DI RINNOVO PER CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO