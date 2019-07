Calciomercato Lazio, Pradè su Badelj: "Dovremmo ricomprarlo..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Si è conclusa poco fa la conferenza stampa di presentazione di Daniele Pradè come nuovo ds della Fiorentina. Per l'ex dirigente di Roma e Udinese trattasi di un ritorno sotto la Fiesole. E a proposito di ritorni, negli ultimi giorni si è parlato di un Milan Badelj 2.0 a Firenze. Dopo essersi svincolato dai viola la scorsa estate per accasarsi alla Lazio, per il croato la stagione in biancoceleste non è stata certamente tra le più positive della sua carriera. In caso di una cessione definitiva la Lazio effettuerebbe una considerevole plusvalenza. A tal proposito, Pradè ha risposto così in conferenza sull'eventualità di una recompera di Badelj: "Badelj e Biglia sono due calciatori forti: Biglia ha costi alti, Badelj dovrebbe essere ricomprato. Vedremo".

