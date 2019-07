Calciomercato Lazio, Lucci incontra anche la Fiorentina: si parla di Badelj

Ieri la Lazio, oggi Alessandro Lucci incontra la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com l'agente è arrivato nel centro sportivo "Davide Astori" nel primo pomeriggio. dove lo stavano aspettando l'ad Joe Barone, il ds Daniele Pradè e il tecnico Vincenzo Montella. Tanti gli argomenti sul tavolo, il principale sicuramente Milan Badelj. La Fiorentina vorrebbe riportarlo a Firenze, come ammesso dallo stesso Pradè, e per approfondire il discorso ha incontrato l'agente. Si è parlato anche di Andrea Bertolacci, centrocampista svincolato dal Milan lo scorso 30 giugno, tema uscito anche il giorno precedente a Formello. Per la Lazio il centrocampista non rappresenta una priorità.

CALCIOMERCATO LAZIO, VISITE MEDICHE PER VAVRO

CALCIOMERCATO LAZIO, IERI INCONTRO CON LUCCI

TORNA ALLA HOME PAGE